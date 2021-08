Toni Capuozzo e i talebani, "lecito aspettarsi il peggio". Emirato islamico in Afghanistan, uno scenario raccapricciante

16 agosto 2021 a

a

a

Le donne afghane "bottino di guerra" dei talebani. E secondo Toni Capuozzo "è lecito aspettarsi il peggio". L'Afghanistan sta vivendo un nuovo drammatico salto nel vuoto, dopo il ritiro delle truppe Nato dal Paese e la fulminea, immediata presa del potere da parte dei fondamentalisti islamici che avevano sostenuto e protetto Osama Bin Laden e al Qaeda prima e dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. In collegamento con Morning News su Canale 5, Capuozzo non mostra molte speranze per i destini del Paese, snodo cruciale nella lotta al terrorismo islamico globale.

"I 3 veri obiettivi delle bestie talebane". Porro, terrificante scenario in Afghanistan: "Peggio del Nazismo", le conseguenze per l'Occidente

"Gli uomini che abbiamo visto, intenti a cancellare la figura dalle donne dalle vetrine, - spiega il giornalista - sono gli stessi commessi e proprietari dei negozi. Lo hanno fatto poche ore prima dall'arrivo dei talebani perché sanno quello che aspetterà loro". Capuozzo, storico inviato di guerra e conduttore del programma di approfondimento Terra!, spesso dedicato ai conflitti nelle zone del mondo più a rischio, vede solo uno spiraglio in tanta desolazione politica, religiosa e culturale: "A noi non resta che augurarci che i talebani di oggi siano meno rigidi dei loro fratelli maggiori che hanno combattuto 20 anni fa".

"Cosa ci hanno promesso i talebani". Afghanistan, lo sconcertante appoggio di Putin





"Il nuovo capo del governo - considera Capuozzo - ha promesso magnanimità, certo sarà difficile che questa possa spingersi oltre a rinunciare a un'ondata di vendette. I diritti delle donne e le libertà conquistate passo dopo passo in questi venti anni, pure solo quella di potersi istruire - conclude - credo che tutto questo sia drammaticamente in forse. Bisogna tenere presente che una concezione della donna come angelo schiavo del focolare è presente in tutto l'Afghanistan" e non è, dunque, solo un problema legato ai talebani di nuovo al potere.

Ora è ufficiale: "Afghanistan emirato islamico". Gira una voce tra i talebani, chi sarà il nuovo capo: l'impensabile mannaia del Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.