Francesca Pascale e la tenuta in Toscana. "Un modo per vivere la sua vita con...". La bomba privatissima di Dagospia

Francesca Pascale di recente ha fatto parlare di sé per via dell'accordo che ha suggellato la fine della relazione con il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Un accordo che prevede venti milioni di euro, più un assegno da quasi centomila euro al mese e l'uso della residenza di Villa Maria in Brianza con tanto di personale a servizio.

Giuseppe Candela, adesso, torna a parlare dell'ex compagna del Cavaliere su Dagospia e rivela che "trascorre molto tempo in Toscana, in particolare nel senese dove avrebbe acquistato una tenuta. Un modo per vivere la sua vita in maniera più riservata e intima, con i suoi animali e magari con la compagna Paola Turci". La storia tra l'ex consigliera di Fi nella provincia di Napoli e Berlusconi era finita nel marzo scorso.

Dopo la fine del rapporto con il Cav, poi, la Pascale sarebbe sembrata sempre più vicina alla cantante Paola Turci, ma anche attiva nella promozione dei diritti Lgbt. Sulla presunta relazione con l'ex di Berlusconi, qualche tempo fa la Turci aveva detto: "I pettegolezzi li detesto. In questi mesi ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento”. E ancora: "Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa. Nelle etichette non c’è evoluzione. Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna”.

