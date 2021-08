Rosy Bindi, la paparazzata a Cortina d'Ampezzo: birra e funghi fritti al rifugio, irriconoscibile

18 agosto 2021 a

Rosy ed Elisabetta divise a Cortina. I paparazzi di Leggo hanno scovato Rosy Bindi ed Elisabetta Casellati nella stessa prestigiosa località turistica del Veneto, la cosiddetta "Regina delle Dolomiti". La vacanza ad alta quota dimostra però quanto i profili delle due politiche siano diversi.

La prima, ex presidente del Pd ed ex presidente della Commissione nazionale antimafia, è stata beccata nel rifugio Averau, a 2.413 metri d'altezza, in perfetto look da turista montanara. In compagnia di due amiche, cappellaccio alla pescatora, abbigliamento sportivo da escursione (camicia rosa a scacchi e k-way blu per ripararsi da vento e pioggia) e soprattutto bel boccale di birra in mano (dopo essersi accerta delle sue condizioni con il saturimetro, spiega Leggo). Insomma, mimetizzata alla perfezione tra gli altri vacanzieri, quasi irriconoscibile.





La forzista Casellati, presidente del Senato e seconda carica dello Stato, non si "nasconde" affatto e dimostra un altro aplomb. Ai funghi porcini fritti scelti dalla Bindi, la Casellati preferisce i toni decisamente più chic di un ristorante sul vicino lago Ghedina. Al tavolo con altre dieci persone, la presidente sfoggiava una camicia bianca e un foulard rosso, prediligendo un menu vegetariano: pasta cacio e pepe, insalata e dolce. Due mondi piuttosto lontani che si sono sfiorati per qualche giorno.

