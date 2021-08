Vaccini, Francesca Marcon denuncia: "Ho la pericardite per colpa del siero, chi paga ora?"

20 agosto 2021 a

Gli effetti collaterali dei vaccini. A denunciarlo è Francesca Marcon, pallavolista veneta di 38 anni che da un anno gioca a Bergamo. "Ho la pericardite, è colpa del vaccino. Avevo delle perplessità e avevo ragione". Per questo ha dovuto sospendere gli allenamenti in vista della prossima stagione agonistica.



"Ho avuto e ho ancora oggi una pericardite post vaccino, chi paga il prezzo di tutto questo? - è il suo attacco, evidentemente, alle autorità sanitarie italiane - Non esistono risarcimenti per chi subisce danni a livello di salute dopo aver fatto il vaccino?". "Non sono no vax - sottolinea a scanso di equivoci -, ma di fare questo vaccino non sono mai stata convinta e ne ho avuto la conferma".

La pericardite, infiammazione della membrana del pericardio, non è considerata però tra le reazioni avverse "certe" dei vaccini a m-RNA come Pfizer e Moderna., anche se gli esperti sul punto si dividono e gli studi non sono concordi e univoci sulla correlazione tra malattia e siero. "Forse il mio discorso può risultare un po' blasfemo - conclude Cisky Marcon -, ma continuo a chiedermi: non esistono forme di risarcimento?".



Una risposta forse le arriverà dal senatore Claudio Borghi, della Lega, molto attivo sui social nel raccogliere le storie di reazioni avverse ed effetti collaterali legati al vaccino. Il suo "dossier" peraltro, ha già raccolto decine di segnalazioni e migliaia di insulti e attacchi. D'altronde, il tema è divisivo e no vax e sì vax spesso si combattono con la stessa, pessima, arma.

