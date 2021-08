Chiara Ferragni, un patrimonio impensabile: non solo social, "a quanto ammonta il suo giro d'affari"

20 agosto 2021 a

Il giro d’affari di Chiara Ferragni sfiora i 20 milioni di euro. A rivelarlo è Milano Finanza, secondo cui a dare la spinta maggiore all’imprenditrice digitale è la società di consulenza per le attività di marketing, eventi e gestione di diritti d’immagine dei talent ‘Sisterhod’ che ha archiviato un fatturato di 12,9 milioni.

Cifre che non sorprendono, dato che ormai tutto ciò che tocca la Ferragni diventa oro: una sorta di Re Mida di nuova generazione, che può contare su un giro d’affari strepitoso. Molto più ampio e altisonante di quello che farebbe pensare l’ultima operazione della Ferragni, che ha lanciato un kit di cartoleria per il ritorno a scuola dai prezzi non proprio bassi, ma comunque abbastanza accessibili: tanto a tirare è il marchio Ferragni.

Come ogni business, anche quello dell’imprenditrice digitale ha però risentito in qualche modo della crisi dovuta all’epidemia di coronavirus. In particolare risulta che l’azienda che gestisce il marchio The Blonde Salad avrebbe visto i ricavi calare da 6,4 a 4,8 milioni. Inoltre la società che gestisce il brand Chiara Ferragni Collection ha registrato una perdita di quasi 3,5 milioni: questa è dovuta alla penale da 4,1 milioni che è stata pagata al socio di minoranza che era partner nella produzione di scarpe e accessori.

