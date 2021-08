Matteo Bassetti a In Onda: "Con le buone o le cattive", la soglia da raggiungere per rendere il vaccino efficace

20 agosto 2021 a

Collegamenti musicali di un certo livello a In Onda, che ha dedicato la puntata di venerdì 20 agosto alle polemiche di chi non accetta le restrizioni ai concerti, ma anche agli esempi più virtuosi. Come quelli dei Negrita e di Edoardo Bennato, ospiti speciali di Concita De Gregorio e David Parenzo. In particolare i Negrita, pur rispettando tutte le regole, si sono lamentati giustamente dell’ipocrisia: ai concerti tutti composti, fuori è liberi tutti.

Sull’argomento è intervenuto anche Matteo Bassetti: “Condivido che bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, è già tanto che questa estate si sia potuti tornare a fare dei concerti. Però la sicurezza ci deve essere non solo all’interno della struttura ma anche fuori. Almeno questo è un primo passo, quando arriveremo con le buone o le cattive a vaccinare almeno il 90 per cento della popolazione, allora sì che si potranno levare molte delle restrizioni attualmente in vigore”.

Anche Bennato ha condiviso la sua opinione sul tema: “Io mi ritengo abbastanza fortunato perché già l’estate scorsa sono riuscito a fare dei concerti. Adesso devo dire che l’atmosfera è un po’ surreale: molti davanti sono seduti e distanziati, dietro invece c’è una massa di gente, specialmente ragazzi, tutta esagitata. Bisogna arrangiarsi in questo momento perché l’obiettivo è accumulare buone vibrazioni e restituirle al pubblico”.

