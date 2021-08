Stasera Italia, Matteo Bassetti come Alberto Zangrillo: "Basta col bollettino terroristico, non ha senso"

17 agosto 2021 a

a

a

"Del report che ormai facciamo da un anno e mezzo oggi potremmo fare volentieri a meno": Matteo Bassetti, ospite di Veronica Gentili a Stasera Italia su Rete 4, ha detto che sarebbe ormai tempo di smetterla col bollettino Covid. Un bollettino che presenta "numeri di contagiati e ricoverati senza differenziazioni tra quanti sono intubati, quanti sono gravi e quanti hanno il Covid". "Io ne farei volentieri a meno da medico, e credo anche gli italiani", ha ribadito l'infettivologo del San Martino di Genova.

"In crisi di identità". Sospetto su Matteo Bassetti: dopo le comparsate in televisione, il telefonino...

Un pensiero, il suo, largamente condiviso da Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano, che nei giorni scorsi aveva parlato del bollettino dicendo: "Per gli italiani sani di mente questa roba non ha senso". Bassetti, poi, ha aggiunto: "E' inutile che continuiamo a dare il numero di positivi, che non rappresenta assolutamente nulla. Dentro ci sono persone con cariche virali diverse, vaccinati, non vaccinati. Che senso ha dare questo numero di positivi in Italia? Siamo rimasti uno dei pochi Paesi al mondo a farlo".

Secondo l'esperto, avrebbe "molto più senso dire quanta gente va in ospedale e quanti di questi siano vaccinati e quanti non lo siano. Lo stesso per i decessi". A suo dire, questa sarebbe un'informazione corretta e non fine a se stessa: "Io credo che sarebbe un buon messaggio se giornali e tv iniziassero a finirla col bollettino terroristico della sera".

Video su questo argomento Bassetti, Crisanti e Galli? Virologi in crisi di identità: tesi ardite su destra, Green Pass e terza dose

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.