Gianni Nazzaro, la vedova Nada Ovcina: "Rovinato dalla ex, senza un soldo", ecco com'è morto

23 agosto 2021 a

a

a

Nada Ovcina è tornata a parlare della scomparsa del marito Gianni Nazzaro. Il cantante, diventato famoso negli anni Settanta, è morto all’età di 72 anni lo scorso luglio a causa di una malattia. L'uomo, però, era in gravi difficoltà economiche e per la moglie non è stato facile organizzare i funerali. A tal proposito Nada, che è stata anche la manager di Nazzaro, in un'intervista al settimanale Nuovo, ha detto: "Quando Gianni ritornò da me, dopo la sua disastrosa unione con un’altra donna, aveva accumulato milioni di debiti e in seguito ha lavorato pochissimo. Di conseguenza siamo rimasti con i conti in rosso, come è successo a molti altri artisti. Ma in questo disastro oggi ho avuto il conforto di scoprire quante persone volevano bene a mio marito”.

"Un coltello mi squarcia l'anima". Barbara D'Urso, dolore e strazio per la morte della mamma

La moglie del cantante ha fatto anche i nomi e i cognomi dei volti noti che le sono stati accanto dando un contributo materiale: Lino Banfi, Maurizio Costanzo, Pippo Franco, Martufello, Sandro Giacobbe e Paola Delli Colli. "Mi hanno aiutato concretamente a dargli una sepoltura dignitosa - ha dichiarato la donna -. Pinuccio Pirazzoli, direttore d’orchestra Rai, ha pagato la sua cremazione e anche gli orchestrali di Gianni, pur non essendo ricchi, mi hanno dimostrato solidarietà”.

Mamma rifiuta il vaccino e muore di Covid sotto gli occhi della figlia infermiera: "Il suo ultimo mese, cos'è successo in ospedale"

Nazzaro è morto a causa di un tumore al polmone, che aveva scoperto nel 2020 e di cui non aveva mai parlato pubblicamente. Nada Ovcina ha rivelato anche quale sia stato l'ultimo rimpianto del marito, quello di essere stato ingiustamente emarginato dal mondo dello spettacolo. “Sono sicura che questo tarlo abbia contribuito alla sua fine, spingendolo a fumare sempre di più per calmare i nervi e distruggendo le sue difese immunitarie”, ha precisato la moglie. La storia tra i due è stata abbastanza travagliata: si sono sposati nel 1971, ma poi il matrimonio è finito nel 1976, quando il cantante ha perso la testa per l’attrice e modella Catherine Frank, con cui si è sposato nel 1978. In seguito, però, Nazzaro ha divorziato dalla seconda moglie ed è tornato tra le braccia della prima, che ha risposato qualche ora prima di morire.

Padre e figlia di 13 anni sulla moto nuova. Una morte assurda, a pochi passi da casa. Straziante a Trento, a ritrovarli è la moglie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.