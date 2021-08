Coronavirus, mamma no-vax muore a 57 anni sotto gli occhi della figlia infermiera: "Il suo ultimo mese in ospedale"

22 agosto 2021 a

Una donna di 57 anni, no-vax convinta, è morta di Covid. E non è tutto. Ancor più straziante è sapere il posto in cui è deceduta. Il dramma è avvenuto nello stesso ospedale in cui lavora la figlia della donna, Amy Crosby di 34 anni, infermiera di professione. Siamo in Inghilterra, a Middlesbrough. La giovane ha annunciato la morte della madre Geraldine su Twitter.

L’infermiera, che ha assistito la mamma fino alla fine, ha raccontato come negli ultimi tempi i rapporti con la 57enne fossero diventati molto difficili a causa delle loro diverse convinzioni. La donna, infatti, sosteneva che il Covid non fosse reale e che i vaccini fossero pericolosi. “La morte di mia mamma è stata molto dolorosa e prevenibile”, ha scritto Amy, specificando che Geraldine non aveva nessuna malattia pregressa. La 34enne ha spiegato di aver voluto condividere la sua storia nella speranza di convincere chi ancora rifiuta il vaccino o diffonde notizie false sul farmaco.

“Ha trascorso l'ultimo mese della sua vita senza famiglia intorno e i suoi ultimi ricordi sono stati di puro terrore per essere stata intubata e non sapere se si sarebbe svegliata – ha proseguito Amy nel suo racconto -. Come infermiera che ha lavorato al lancio del vaccino contro il Covid nello stesso ospedale in cui è morta oggi, non posso dirvi quanto sia dolorosa questa perdita per la nostra famiglia”. La 34enne, poi, ha ringraziato lo staff dell’ospedale per l’immenso impegno: “Vi sarò eternamente grata, avete lottato disperatamente per salvarla. Siete tutti eroi”. Alla fine un messaggio straziante: “Buonanotte mamma, ti amo e ricorderò i tempi più felici, spero che tu sia in pace ora”.

