La modella ucraina Anastasija Pokreshchuk ha speso 1.900 euro in ritocchini in 2 anni: "Un mostro", come si è ridotta oggi

Da modella ad "aliena". La 32enne ucraina Anastasija Pokreshchuk, una celebrità su Instagram. in due anni ha speso 1.900 euro in "filler" per vari ritocchi al volto. Il risultato ora è "mostruoso" ma la ragazza, di fronte a chi la mette in guardia dagli eccessi di iniezioni, assicura di piacersi così e che "non ascolterà mai i medici".



Del suo caso ha parlato lo show britannico This morning. La "nuova" Anastasija è in collegamento, mentre in studio c'è il dottore Steven Harris, titolare di una nota clinica di Londra, la Harris Clinic a Crouch End, che la ammonisce sui "rischi intrinsechi" derivanti da troppi trattamenti cosmetici. La modella ucraina, con gli zigomi deformati e i lineamenti del volto resi ormai irriconoscibili dalle punturine, ha detto nell'incredulità generale dei presenti di essere "felice del suo aspetto". "Sono il mostro più carino che tu abbia mai visto", ha risposto al chirurgo. Perlomeno, non le manca l'autoironia.

Prima dei ritocchini, pensava di essere "simile a un criceto". Da qui la decisione estrema di sottoporsi alla raffica di iniezioni. "Capisco che questo è straordinario - ha sottolineato la ragazza -. Ma è normale e mi fa bene e sono contenta del mio aspetto, non ascolterò mai i medici. Sono molto felice. Sto guardando dalle mie foto di due anni fa e penso che fossi brutta. Forse non ti piace il tuo aspetto adesso, ma puoi cambiarlo senza problemi. Mi piace una faccia magra. Ero un criceto; le mie guance erano più basse".

A chi le rinfaccia una certa instabilità psicologica risponde così: "Sono una laureata in psicologia. Nessuno mi dice che il mio riempitivo è troppo. Le persone che parlano del mio aspetto mi conoscono bene e sanno che sono una persona normale, non pazza, non stupida".

