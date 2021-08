Fabrizio Santamaria senza slip davanti alla cattedrale di Noto. La foto scandalo: maxi-multa e denuncia, lo rovinano

26 agosto 2021 a

a

a

Un selfie scandaloso con maxi-multa. Si abbassa i jeans e si fotografa senza slip sulle scalinate del sagrato della cattedrale di Noto, in Sicilia: la "follia" di Fabrizio Santamaria, star del cinema per adulti, gli è costata una sanzione amministrativa e una denuncia, ma sembra averlo reso particolarmente soddisfatto. "Posso ritenermi consacrato nel vero mondo del p***o", esulta lui sui social dopo la bravata da censura.

L'attore 37enne di Milano ora dovrà rispondere di "atteggiamenti offensivi del pudore e della decenza" davanti a un giudice, oltre a dover sborsare una bella sommetta che,immaginiamo, farà perlomeno felice le casse del Comune siciliano: 10mila euro di ammenda pecuniaria, mica noccioline.

"Alla fine – ha spiegato il sindaco Corrado Bonfanti - abbiamo deciso di tutelare la moralità e il buon nome della città dando mandato al nostro ufficio legale di agire nelle sedi opportune contro questo turista. Abbiamo preso questa decisione per scongiurare anche qualsiasi altro goliardico tentativo di imitazione, cosa per altro già vista sui social. La libertà di espressione è la base della nostra società democratica ma a tutto c’è un limite. Certi atteggiamenti sono intollerabili e non possono passare impuniti".

Arrestata la star del porno indiano, "a cosa ha costretto due giovani modelle": il caso che sconvolge l'Asia

Su Twitter Santamaria ha reagito così: "Sono appena stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Sono capre qui che vuoi che capiscano. Sono paesi piccoli. Cultura, emancipazione zero". Contento lui.

Video su questo argomento Sapete chi è questa candidata? L'attrice (a luci rosse) che fa impazzire Forza Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.