Luciano Nobili contro Marco Travaglio: "I renziani a Formentera? Lui...". La foto: baci e passione in acqua con Giorgia

27 agosto 2021 a

a

a

Regolamento di conti estivo tra Marco Travaglio e i renziani. Sul Fatto quotidiano è stata pubblicata una paginata feroce per sbertucciare Luciano Nobili. Francesco Bonifazi e altri esponenti di Italia Viva, che hanno trascorso insieme a Formentera le vacanze estive tra bagni in mare, aperitivi e selfie mondani. "Tutti insieme per un grande viaggio spirituale. Ci sarebbe piaciuto poter ignorare la circostanza, ma come si fa?", ironizzava il Fatto, caustico.

Conte, un blitz per calpestare i grillini. Retroscena sulla "candidata di Travaglio": "Si dimetterà subito", gioco sporchissimo

"Sarà pure bassa sociologia, antropologia d’accatto, ma è soprattutto una questione estetica - era la critica feroce di Tommaso Rodano -. Il diario di viaggio è su Instagram e le foto sono di una bellezza sconcertante. A metà tra Muccino e Vanzina: un po’ tardo adolescenti romantici, un po’ vitelloni italiani alla conquista delle Baleari". Il tutto condito ovviamente da osservazioni politiche sulla irrilevanza di IV e sul futuro incerto dei suoi esponenti, che tra qualche mese potrebbero uscire dal Parlamento e non rientrarci più.



Risposta salace di Nobili, renziano di ferro: "Oggi il Fatto Quotidiano mi attacca perché ho trascorso dei giorni a Formentera con i miei amici. Non capisco perché: ho visitato, per la prima volta, un’isola dove Travaglio e i suoi amici sono habitué. Dov’è il problema?". A corredo, una bella foto del direttore del Fatto a mollo in dolcissima (e appassionata) compagni, quella di Giorgia Salari. Come la mettiamo ora?, sembra chiedere Nobili.

Capito chi hanno paparazzato sul nuovo mega yacht di De Benedetti? Proprio lei, Lilli Gruber: roba da super ricchi | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.