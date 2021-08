Variante Delta, Heather Parisi si "riscopre" virologa: scintille con Burioni, "non lo sapevo". Finisce malissimo

27 agosto 2021 a

Heather Parisi torna a parlare di vaccini anti-Covid. La ballerina si è sempre detta contraria all'immunizzazione, spiegando che lei non si sarebbe mai sottoposta all'iniezione. Qualche tempo fa su Twitter scrisse: "Case farmaceutiche e scienza sono concordi che i vaccini non evitano di prendere/trasmettere il virus ma solo di alleviare i sintomi. Non è un atto di responsabilità per gli altri ma una protezione per sé e deve essere frutto di una libera scelta".

Adesso, invece, è intervenuta sempre sui social citando uno studio: "Un preprint paper by Oxford University Clinical Research Group pubblicato il 10 agosto su Lancet rileva che i vaccinati trasportano 251 (!!) volte il carico di virus Covid-19 nelle narici rispetto ai non vaccinati", ha scritto la showgirl italoamericana. Che poi ha aggiunto: "In pratica sono super diffusori presintomatici". E infine l'hashtag #ConLaGaranziaperò.

Il virologo Roberto Burioni, allora, ha rilanciato il messaggio della Parisi e ironicamente ha commentato: "È bello scoprire di avere colleghe che sanno cantare e ballare molto bene". Ugualmente ironici i commenti sotto il tweet di Burioni. Qualcuno ha scritto: "Con che coraggio parli di virus e vaccini se non sai fare nemmeno la spaccata? Dai su". Qualcun altro invece: "L'abbiamo persa ai tempi de "le cicale non cicale mica".

