Salmo, lo scandalo: "Che schifo, mi manda le foto del suo pis***o". La ragazza tira fuori le prove

Una ragazza di nome Asia accusa Salmo, nome d'arte di Maurizio Pisciottu, 37 anni, di averle mandato una foto dei suoi genitali. Un'accusa che ha fatto il giro dei social perché la giovane, che si è sentita "umiliata" ha realizzato un video in cui racconta la vicenda che ha poi pubblicato in una stories su Instagram poi diventata virale: “Che schifo… non mi importa chi sei, non voglio vedere il tuo pis***o, spero di essere stata chiara. Chiunque tu sia: non voglio. Mi fa schifo".

E aggiunge: "Ragazzi… è assolutamente come sembra, come ho fatto vedere nello screen. Queste sono persone che si credono che possono fare tutto nella vita, si credono degli Dei”. Poco prima dello sfogo, infatti, aveva pubblicato la foto mandata dal rapper (censurata), riporta il Fatto quotidiano. E a guardare l'immagine non ci sono molti dubbi: il profilo sembra proprio quello di Salmo.

Ma Asia non sarebbe la sola. Un’altra donna di nome Giorgia lo accusa sui social. In questo caso il contenuto non è stato mostrato, si vedono solo le chat con alcuni messaggi del rapper olbiese: una foto, un video e un testo (“Hey Hey”). "Oggi parliamo di una categoria di ‘artisti’ che si diletta a mandare in privato foto/video del suo pene come se non ci fosse un domani… e io che ero anche una sua fan. Salmo sei davvero triste. Quanto c***o sei triste. Io ho anche due figli, senza il blocco al telefono.. pensate l’ansia che potessero vedere roba simile".

Per ora dallo staff di Salmo nessun commento.

