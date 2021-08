Carmel Sepuloni, ministra in clamoroso imbarazzo: "A forma di fallo", cosa spunta alle sue spalle durante l'intervista in diretta

31 agosto 2021 a

a

a

Imbarazzo in diretta per Carmel Sepuloni, ministro per lo Sviluppo sociale del governo della Nuova Zelanda. In collegamento via Zoom con una giornalista dell'emittente locale Radio Samoa, la signora è scivolata su una buccia di banana. Anzi, su una grossa carota dalla forma decisamente compromettente.





Scherzi dello smart working, roba che molti italiani hanno purtroppo imparato a conoscere da un anno e mezzo a questa parte. Nel bel mezzo dell'intervista, la povera Sepuloni è stata presa alla sprovvista dal figlio adolescente, entrato nella stanza dove la ministra si era chiusa pensando di poter parlare tranquillamente senza essere disturbata: Ai primi secondi di silenzio divertito e un po' imbarazzato, è seguito un momento già diventato "cult" e assolutamente virale in rete. Anche per merito della stessa politica neozelandese, che ha twittato il video con grande senso di autoironia. Il figlio prima guarda la webcam, poi quando capisce di essere in diretta passa all'azione tirando fuori da dietro alla schiena una carota gigante. Ne segue una memorabile colluttazione con la mamma che tenta disperatamente di riprendere l'intervista e neutralizzare il blitz del rampollo.

"Ma l'ha provata?". Parolo a Dazn, la prima domanda a Sarri dopo la partita: imbarazzo in diretta

"Quel momento in cui stai facendo un'intervista LIVE tramite Zoom e tuo figlio entra nella stanza urlando e tenendo in mano una carota deformata a forma di parte del corpo maschile - ha scritto la Sepuloni su Twitter -. Sì, stavamo quasi lottando per una carota davanti alla telecamera, e sì, ci sto ridendo ora, ma non in quel momento!". "Un grande saluto a tutti i nostri genitori che lavorano da casa e fanno i genitori allo stesso tempo - vi vedo!", ha poi proseguito la ministra facendo una promessa a se stessa: "Nota per me stessa: non comprerò mai più pacchetti di carote dalla forma strana".

"Buonanotte America". In che mani è il mondo: Biden si addormenta mentre gli parlano, disastro in diretta globale | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.