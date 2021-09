Obbligo vaccinale, Myrta Merlino a In Onda: "Sacrosanto, vogliamo tornare a vivere liberamente"

02 settembre 2021 a

a

a

Myrta Merlino a favore dell'obbligo vaccinale. La conduttrice di La7, ospite a In Onda di David Parenzo e Concita De Gregorio, si dice dalla stessa parte di Mario Draghi. Proprio il premier in conferenza stampa ha dato il suo sì all'obbligo di vaccinarsi contro il coronavirus e alla terza dose. Parole su cui si dice d'accordo la Merlino: "L'obbligo vaccinale è sacrosanto. Faccio fatica a capire quale sia il dibattito. Vogliamo tutti tornare a vivere liberamente e stare insieme senza mascherine".

"Lo è stato per 15 anni". Myrta Merlino smaschera Marco Tardelli: come si è ridotto... per lei

Poi l'elogio al presidente del Consiglio: "Capisci sempre bene in quale direzione sta andando perché parla dritto e agisce dritto. Vorrei solo chiede a Ema e Aifa di essere coerenti insieme sul vaccino". Draghi davanti ai giornalisti si era sbilanciato lanciando frecciatine anche alla Lega, contraria invece all'obbligo di vaccino. Eppure le parole del presidente del Consiglio non hanno sollevato solo il malcontento del Carroccio.

"Non è mai stata così dura". Myrta Merlino in lacrime, crollo in tv: il doloroso segreto che aveva sempre taciuto

Dalla parte del partito di Matteo Salvini anche Giorgia Meloni, che non ha atteso prima di replicare su Facebook: "Draghi annuncia la volontà di estendere il green pass, nonostante sia una misura economicida e inutile a combattere il contagio, e dice sì all’introduzione dell’obbligo vaccinale. Infine - ha concluso la Meloni -, la ciliegina sulla torta: i complimenti del premier al ministro dell’Interno Lamorgese, che per lui ’lavora molto bene. E che sui migranti i numeri ’non sono spaventosi. Assurdo. Come Fratelli d’Italia siamo sempre più convinti che restare all’opposizione di questo Governo sia la scelta migliore per difendere gli interessi degli italiani".

"Stavo impazzendo". Myrta merlino, il dramma professionale: il giorno più duro a La7

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.