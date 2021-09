Francesca Verdini cita Benigni e si scatena l'odio: "Disprezza Matteo Salvini, brutto gesto". L'ultima vergogna "sinistra"

03 settembre 2021 a

Gli odiatori si aggrappano a tutto pur di attaccare Francesca Verdini, compagna di Matteo Salvini. Questa volta a sollevare le critiche è stata la condivisione da parte della Verdini delle parole di Roberto Benigni. L'attore, nel ritirare il Leone d’Oro alla Carriera alla Mostra di Venezia, ha riservato alla moglie Nicoletta Braschi parole d'amore, toccanti e sentite, subito condivise dalla compagna del leader leghista.

Ed ecco che si è scatenato il putiferio. "Ma io dico - scrive un'utente - dedicare a quel fidanzato una frase pronunciata da uno che disprezza con tutto il cuore quel fidanzato, la sua storia politica, la sua storia, le sue idee, anche come respira al mattino... ma non ha un bell’intellettuale leghista da copiare sui social? Non è un bel gesto".

Immediata la replica della Verdini: "Sembri un po’ annoiata, sai? Magari un bell’hobby? Un bel libro? Un bel film di Benigni? Buona giornata". A scatenare i mal di pancia di alcuni utenti, come già accennato, il fatto che la compagna di Salvini abbia menzionato le parole pronunciate da Benigni in omaggio alla moglie. “Io conosco solo una maniera di misurare il tempo, con o senza di te", ha detto l'attore dopo il premio. Da qui il commento della Verdini: "E se tutti gli esseri del mondo fossero innamorati credo che fra terra e Paradiso rimarrebbero ben poche differenze".

