Festival di Venezia, anche lui sul red carpet per "testimoniare l'importanza del vaccino". Ed è subito polemica

Anche Roberto Burioni al Festival di Venezia. Ai tanti che si sono chiesti cosa ci fa un virologo sul red carpet, Burioni ha replicato: "Sono qui anche per testimoniare l’importanza delle vaccinazioni", ha detto ai suoi accompagnatori prima di entrare nella Sala Grande del Palazzo del Cinema per la cerimonia inaugurale. Eppure la sua presenza ha scatenato il web.

Molti gli utenti a cui la sfilata non è andata giù: "Burioni è arrivato alla Mostra del Cinema a Venezia - scrive una ragazza su Twitter -. L’Italia è l’unico Paese dove i virologi fanno i ViPrologi. Dicevamo a proposito del covid?". A seguire anche altre critiche: "Vi sembra normale che a fianco alle star del cinema e attori, sfilino sul red carpet i virologi? Si, in foto è proprio Roberto Burioni , come un attore di Hollywood qualunque al festival di Venezia 2021 Che schifo. Che circo".

E ancora: "Premessa: sono vaccinata e sostengo con forza la vaccinazione, ma Burioni sul red carpet a Venezia per sensibilizzare sui vaccini mi indigna profondamente. E se indigna me, come pensate che possa essere vista da chi non si vuole vaccinare? Il senso della misura è perduto!". Insomma, quello di Burioni è un vero e proprio boomerang. Più che al vaccino contro il Covid la presenza del virologo sul tappeto rosso ha scatenato solo rabbia.

