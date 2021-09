Caterina Balivo a Venezia 78, il décolleté strizzatissimo esce dal vestito: tutti sconvolti sul red carpet

03 settembre 2021 a

Tutti gli occhi a Dune, il film più atteso della 78esima Mostra del Cinema di Venezia. Ma tutti i fotografi per Caterina Balivo, che decide di stupire la Laguna con un clamoroso abito da sera dal gusto animalier. La conduttrice, ex padrona di casa di Vieni da me su Rai1, si è presentata con un vestito a metà tra lo zebrato e il leopardato, lunghissimo e con décolleté in bella evidenza. Su Instagram pubblica malandrina un video in cui il fotografo la segue passo passo e poi, malizioso, effettua una inquadratura "zoomata" proprio sullo strizzatissimo Lato A che letteralmente esplode, a stento trattenuto dal leggerissimo ed elegante tessuto "savanesco".

"Ed ora andiamo a conoscerei figlio del Duca Atreides Timothée Chalamet - scrive lei su Instagram -. Domani vi racconto come è stato il film Dune di Denis Villeneuve". I critici di mezzo mondo si arrovellano sulla strabiliante "visione" del regista canadese, impervio tentativo di trasportare al cinema il già visionario progetto dello scrittore argentino Alejandro Jodorowsky (un fumettone fantascientifico che aveva già visto cimentarsi negli anni 80 un maestro-mostro come David Lynch).

Il cast stellare, le ambientazioni suggestive, gli effetti speciali: ci sono tutti gli ingredienti per il film dell'anno, che però per gli stessi motivi rischia di trasformarsi nella "delusione della stagione". E mentre il dibattito (fantozziano) si apre, sui social il pubblico italiano si divide molto più modestamente sul look della Balivo: ardito e seducente o eccessivo? In ogni caso, sono tutti d'accordo: il soggetto (Caterina) è da Leone d'Oro.

