Charlene di Monaco, rumors inquietanti: "Plagiata da una maga", così la santona la ha rovinata

Non ci sono solo l'operazione chirurgiche e le sue complicazioni dietro la lontananza di Charlene di Monaco dal principe Alberto e i figli. La principessa, da tempo in Sudafrica per un'infezione e un intervento chirurgico andato male, sarebbe condizionata da una maga. A svelarlo è il settimanale Oggi che fa il nome di Dawn Mary Earl, una santona sudafricana con la quale la principessa condivide la passione per la numerologia e che è sua consigliera almeno dal 2016.

Proprio lei in questi giorni avrebbe ripulito i social Facebook e Instagram di Charlene della sua presenza. Stando a quanto riportato dal settimanale, dunque, la principessa non farebbe un passo senza il via libera di Mary Earl. Non mancano comunque le condizioni precarie di salute. Proprio settimana scorsa a impedire quello che il marito aveva definito "un ritorno a breve" l'ennesimo collasso. La principessa è stata infatti trasportata d'urgenza in una clinica sudafricana.

"La principessa - ha ricordato a Bild la cognata Chantell Wittstock - è affetta da maggio da una brutta infezione che ha coinvolto naso, orecchie e gola e che l'ha costretta a un intervento chirurgico con delle complicazioni". Ma sono in molti a sospettare che dietro questo ci sia anche una crisi matrimoniale con Alberto di Monaco. Nonostante la brevissima visita del principe e dei figli alla moglie e le foto scattate insieme, qualcuno è pronto a scommettere che tra i due sia finita. Il motivo ancora non è dato sapersi, ma la distanza tra i due per crederlo c'è.

