Terza dose, l'ufficializzazione del generale Figliuolo: "Al via da lunedì 20 settembre", si inizia con gli immunocompromessi

È ufficiale: da lunedì 20 settembre sarà somministrata la terza dose di vaccino anti-Covid in Italia. Destinatari, spiega il generale Francesco Figliuolo, i soggetti immunocompromessi. La decisione è stata presa nella giornata di lunedì 13 settembre nel corso di una riunione alla quale hanno partecipato il ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario per l’emergenza coronavirus. "A seguito del parere favorevole espresso dalla commissione tecnico scientifica dell’Aifa e del Cts, è in corso da parte del ministero della Salute un confronto con i tecnici delle regioni per la puntuale definizione della popolazione target - spiega una nota -. Saranno di conseguenza aggiornati i sistemi informatici per l’avvio delle somministrazioni su tutto il territorio nazionale. Verranno dunque rese disponibili dosi addizionali di vaccino a m-Rna (Biontech/Pfizer e Moderna) per l’avvio delle somministrazioni".

La scelta da parte del governo arriva in un momento delicato. Per il ministro della Salute siamo ancora ben lontani dall'abbassare la guardia: "Oggi è la decima giornata mondiale per la lotta alla sepsi, una seria complicazione legata alle malattie infettive che colpisce soprattutto le persone più fragili. In questo periodo di emergenza è più che mai importante tenere alta l’attenzione su tutte le infezioni e continuare a investire nella ricerca".

Nonostante il parere italiano sulla terza dose, c'è già chi smentisce una sua necessità. Una revisione condotta da un gruppo internazionale di scienziati, fra cui anche esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità Oms e dell’Agenzia del farmaco americana Fda, ha infatti fatto sapere che i dati disponibili sull’efficacia del vaccino anti-Covid non supportano la necessità di una terza dose per la popolazione generale.

