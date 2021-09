J-Ax, orrore no-vax contro il cantante: "A mia moglie è successo", la frase costa proiettili e minacce di morte

14 settembre 2021 a

Nel mirino dei no-vax ora ci finisce anche J-Ax. A denunciare quanto accaduto è lui stesso, con un video pubblicato sui social: "Ho ricevuto delle minacce da alcuni No vax che vogliono: "Cercarmi, bastonarmi, investirmi e riempirmi di botte". Quando la politica capirà che siamo di fronte a un gruppo di terroristi anti-italiani che si sta radicalizzando, sarà, come sempre, troppo tardi", scrive in calce a quanto pubblicato.

Nel dettaglio, J-Ax spiega che si tratta di "screenshot nei gruppi Telegram dei negazionisti del Covid. Non è la prima volta: in passato ho anche ricevuto foto di proiettili - svela -. Visto che però queste persone fanno comodo politicamente, possono minacciare medici e giornalisti, bloccare le città e fare quello che vogliono. Sono terroristi che si stanno radicalizzando ogni giorno di più online. Sono anti-italiani perché più spazio hanno e più rallenteranno il rilancio del Paese", si sfoga.

E ancora, il dito puntato del rapper contro i negazionisti: "Quando penso a loro, penso alle persone con negozi chiusi, ai ristoranti costretti ad abbassare per sempre le serrande e ai lavoratori dello spettacolo costretti a non lavorare da due anni. Chiunque abbia amore per l'Italia, dovrebbe combattere chi vuole la sua distruzione e i negazionisti vogliono distruggere gli italiani e l'Italia", aggiunge.

Infine, l'artista spiega perché viene minacciato: "Tutto è nato perché in un'intervista ho detto che chiunque abbia vissuto in maniera pesante, e a me e mia moglie è successo, il Covid investirebbe per la frustrazione, in auto, chi è così sciocco da negare l'esistenza di ciò che ti ha fatto così male. Chiunque capirebbe che si tratta di un'iperbole comica per descrivere la frustrazione contro chi riesce a negare un'evidenza che ha ucciso 5 milioni di persone nel mondo e non una minaccia così campata per aria. Chi nega questo virus sta condannando a morte altri italiani", conclude J-Ax.

