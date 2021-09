Matteo Salvini a dieta? "Qualche risultato si vede": attenzione a questa foto

14 settembre 2021 a

Altro successo per Matteo Salvini. Dopo quelli politici il leader della Lega pubblica su Instagram l'ennesimo traguardo raggiunto: la perdita di peso. "Vabbè dai, dopo giorni senza pane, pasta, pizza e dolci (o quasi…) qualche risultato si vede", commenta allegando l'immagine della bilancia che segna poco più di 87 chili. Ed ecco che si torna alla politica con i vari impegni di giornata: "Buon martedì a tutti, si parte per incontri coi cittadini a Roma, Milano, Inzago, Cassano d’Adda e Treviglio", si legge ancora. Il Carroccio è infatti in piena campagna elettorale per le elezioni comunali di ottobre.

Video su questo argomento "Se mi avessero detto 5 anni fa che sarei stato qui non ci avrei creduto". Salvini soddisfatto da Caserta

