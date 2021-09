DiMartedì, siparietto tra Alessandro Sallusti e Bersani: "Purtroppo o no, mi trovo d'accordo con lui". "Se ne faccia una ragione"

14 settembre 2021 a

Esilarante siparietto da Giovanni Floris a diMartedì, su La7, nella puntata del 14 settembre, tra Alessandro Sallusti e Pier Luigi Bersani: "Purtroppo o no, mi trovo d'accordo con Bersani", esordisce il direttore di Libero. "Se ne faccia una ragione", risponde l'ex ministro. "Quindi faccio fatica a incalzarlo...", prosegue Sallusti. A quel punto tra le risate interviene il conduttore: "Può incalzare Rampelli".

"Per esempio, Fabio Rampelli, nelle regioni dove voi governate", domanda il direttore di Libero, "e dovete garantire il lavoro e la sicurezza pubblica gli amministratori sono più sulla linea di Bersani che sulla vostra?". "Allora mi chiedo", incalza Sallusti il deputato di Fratelli d'Italia, "perché non aprite delle crisi nei governi di quelle regioni?".

Pier Luigi Bersani su Green pass e obbligo vaccinale ha detto: "Userei entrambi gli strumenti, in modo ben calibrato, per arrivare all'obiettivo: far ripartire la vaccinazione. Anche per far partire la macchina usi due pedali"

