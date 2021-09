L'aria che tira, Ilaria D'Amico umilia Giuseppe Conte: "Con quella maglia?", basta una foto

15 settembre 2021 a

Che batosta, per Giuseppe Conte e gli stati generali grillini. Una frecciata scoccata da Ilaria D'Amico, ospite d'onore di Myrta Merlino a L'aria che tira, il programma in onda su La7, dove si parlava di grillini e futuro grillino.

In particolare, si ragionava sull'ipotetico e nascente comitato di garanzia M5s, dove potrebbero figurare Conte, Luigi Di Maio e Virginia Raggi. E presentando l'ipotesi, la Merlino spiega: "Questo tridente potrebbe essere la soluzione. Conte era un po' stanchino, ma c'è anche Di Maio. E poi Virginia Raggi, forse perché pensano che a Roma non abbia grandi possibilità", sottolinea. Dunque, ecco che viene proposto un fotomontaggio del "tridente", Conte-Di Maio-Raggi, con maglia del Barcellona.

Ma come è noto, il Barcellona sta attraversando uno dei momenti più difficili dell'ultimo ventennio. Circostanza che non sfugge alla D'Amico, la quale commenta: "Avete messo a Di Maio, Conte e Raggi la maglia del Barcellona ma non è il momento migliore del Barcellona". Insomma, tanti auguri a Conte...

Dunque, sempre la D'Amico, si spende in una analisi sullo stato delle cose nel M5s: "Mi colpisce che faccia notizia che i leader di partito siano al fianco del loro candidato, ad esempio per una candidatura così forte come quella a sindaco di Roma. L'idea che nel M5S si siano ricompattati tutti intorno alla Raggi è sicuramente un segno di normalità e coerenza ma il problema è quel che è successo prima alla Raggi, che è stata al limite dell'espulsione", conclude Ilaria D'Amico.

