L'aria che tira, "ecco con chi sto sul vaccino": Pippo Franco fa calare il gelo, bomba sulla campagna elettorale

15 settembre 2021 a

a

a

Un eclettico Pippo Franco non risparmia dubbi sui vaccini. A 81 anni suonati l'ex comico capobanda del Bagaglino, protagonista di tante commedie italiane tra anni Ottanta e Novanta, nato come aspirante pittore e musicista professionista si è candidato a Roma con il centrodestra. Trascinato nella bagarre elettorale dall'amico di radio e candidato sindaco Enrico Michetti, ha posta come sola condizione quello di poter diventare, in caso di vittoria, assessore alla Cultura di Roma in nome della sua vecchia e mai sopita passione.

"Draghi tira dritto sul Green pass". Indiscrezione, è solo questione di ore: tam tam, "a chi lo vogliono estendere2

"Nei magazzini di Roma - spiega accalorandosi in studio da Myrta Merlino, ospite di L'aria che tira su La7 - c'è il 70% delle opere d'arte che non sono mai uscite, perché non c'è un accordo tra lo Stato e il Comune di Roma. La prima cosa che farei? Tirerei fuori questi capolavori".



La situazione si fa ben più "piccante" quando il discorso cade sulle questioni Covid. Tra vaccini e Green pass, il centrodestra si trova spesso diviso su posizioni apertamente scettiche se non contrarie (quelle di Fratelli d'Italia) e più sottilmente ambigue, come quelle della Lega il cui elettorato è in parte spaccato. Franco, da esponente della società civile, parla a titolo strettamente personale: "Il Green pass io ce l'ho, l'abbiamo già detto e non faccio questo mestiere. Ho dei dubbi, la penso un po' come Montagnier (il premio Nobel dichiaratamente anti-vaccino e per questo diventato punto di riferimento dei no vax) ma ciascuno facesse quello che crede. Io ho il Green pass, più di questo non posso dire".

Video su questo argomento "Obbligo silenzioso, no all'estensione": Meloni in trincea contro il Green Pass

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.