Andra Scanzi insulta, Morgan lo demolisce: "Pseudo giornalaio, che razza di roba sei"

Morgan contro Andrea Scanzi. A iniziare il giornalista che non ha preso bene la richiesta del cantante, all'anagrafe Marco Castoldi, di cambiare il nome sulla lapide di Franco Battiato. "Hai sentenziato che ti piace ancor meno che il nome scritto sulla lapide sia Francesco e non Franco. Ti stupisci pure che fosse quello il suo vero nome: non lo sapevi. E anche questo è avvilente, perché essere stati amici di Battiato senza sapere come si chiamasse è notevole. Lo sapevano anche i muri e fu Gaber, suo grande amico, a consigliargli a inizio carriera di firmarsi Franco, perché funzionava di più rispetto a Francesco", ha attaccato sui social la firma del Fatto Quotidiano.

Ma Morgan non si è lasciato la provocazione alle spalle. E così la replica non si è fatta attendere. Il cantante ha deciso di pubblicare su Instagram la foto di una lapide con il suo nome per poi attaccare: "Vedete, l’errore che fate voi è di pensare che questo pseudo giornalaio abbia bisogno di fare polemica o attaccare gli altri, disprezzare musica ecc…, per fare followers, o per avere visibilità. Non avete capito che è esattamente il contrario, lui non fa polemica per fare followers, lui ha followers perché è così. Lui è una persona cattiva, punto".

Finita qui? Neanche per sogno: "L’argomento della visibilità è sbagliatissimo, così come è sbagliato farlo a me o a chiunque altro. Siamo dei professionisti – io della musica, lui dell’insulto – ma non facciamo ciò che facciamo per avere followers". Nessuna risposta da Scanzi. Almeno per ora visto che il botta e risposta sembra essere destinato a durare a lungo.

