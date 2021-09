Antonella Viola, "fuori dalla pandemia. Ma...": terrificante profezia, cosa travolgerà l'Italia

18 settembre 2021 a

Antonella Viola come Alberto Zangrillo. "Siamo già fuori dalla pandemia. Ci siamo svegliati in un nuovo giorno in cui conviviamo con un nuovo virus e di conseguenza ogni tanto dovremmo usare le mascherine nei luoghi chiusi, dovremmo usare i green pass ancora per un po', ma abbiamo avuto un'estate normale, siamo qui a chiacchierare tranquillamente". Per l'immunologa dell'università di Padova si tratta solo di una convivenza con il Covid, perché siamo ben lontani dal vivere quello che abbiamo vissuto mesi fa. "Non dobbiamo continuare a pensare che siamo ancora in emergenza, perché altrimenti la vera emergenza diventerà l'ansia da pandemia nelle persone".

Intercettata dall'Ansa l'esperta assolve tutti quei virologi che presiedono i programmi televisivi. Se abbiamo raggiunto un'alta percentuale di vaccinazione infatti è merito anche di chi "ogni giorno è stato lì a dire che i vaccini sono sicuri, non modificano il Dna e così via". E ancora: "La scienza, da sempre, è stata assente dai televisori, dai giornali, dalla comunicazione e questo lo abbiamo pagato caro perché ci siamo trovati completamente impreparati quando è scoppiata la pandemia: non avevamo un piano pandemico, le mascherine".

Poi però qualcosa è cambiato e gli scienziati sono diventati delle vere e proprie star, a cui non si può rinunciare. E anche in questo caso non sono mancati errori: "Ci sono state nella prima fase della pandemia posizioni diverse perché non si conosceva esattamente quello che stava accadendo. La scienza è dubbio, a maggior ragione nei confronti di una cosa completamente nuova". La Viola punta il dito contro alcuni colleghi: "A qualcuno è stato dato troppo spazio. Il problema è che è stata spettacolarizzata la pandemia", conclude senza fare nomi.

