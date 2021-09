Matteo Salvini, notate nulla di strano nella foto? Alle sue spalle... qualcosa che non si era mai visto

18 settembre 2021 a

Un post... davvero a sorpresa. Il post è quello che potete vedere qui sotto e pubblicato da Matteo Salvini sul suo profilo Instagram. Già, siamo in piena campagna elettorale, e il leader della Lega si spende di comizio in comizio, di città in città. Ad ascoltarlo, fiumi di sostenitori. Ma c'è anche chi lo contesta...

Infatti, nel post a sorpresa pubblicato dall'ex ministro dell'Interno, ecco un primo piano del faccione sorridente di Salvini che fa il pollicione in favor di telecamera. E alle sue spalle, eccoci alla sorpresa, fa capolino un contestatore, con maglia azzurra e cartello che recita lo slogan: "Mai con Salvini", che fa il verso a "Noi con Salvini.

Contestazione pacifica e sorridente, a differenza delle molte subite in questi anni da Salvini, dove nelle piazze si radunavano gruppi di antagonisti soltanto per insultarlo. E infatti, il leghista la prende sul ridere e con sportività, rilanciando l'immagine. A corredo, il commento: "Il bello della Democrazia. Fra tanta gente che apprezza, scolta, stringe la mano e dà fiducia, ogni tanto c'è anche qualcuno che dissente. Ma se c'è il sorriso, va bene tutto", conclude Salvini.

