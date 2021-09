Gianluigi Paragone fuori controllo contro Mario Draghi: "Cannibalismo bancario, che brutta fine farà il premier

20 settembre 2021 a

Gianluigi Paragone è un fiume in piena. L'ex Cinque Stelle oggi leader di Italexit si esprime ancora una volta contro il Green pass. "Più volte ci siamo soffermati sul fatto che se il Green Pass viene venduto come strumento di libertà - è la premessa affidata alle colonne del Tempo - diventa fortemente discriminatorio far pagare un tampone ogni 48 ore (una durata priva di qualsiasi validità scientifica); se invece viene spacciato come strumento teso a rendere sicuri gli ambienti di lavoro, allora a maggior ragione il tampone dev' essere obbligatorio anche per i vaccinati altrimenti la discriminazione è nel senso che i vaccinati vengono considerati 'sani' a prescindere e i non vaccinati 'malati fino a tampone negativo che ne attesta il buono stato di salute'".

Secondo Paragone si tratta di "una vigliaccata" per di più"punitiva perché sottintende la punizione per sottrarsi alla vaccinazione non obbligatoria". Da qui la domanda: "Si deve pagare per andare a lavorare; è legale?". A creare ancora più polemica l'aumento sensibile delle bollette di luce e gas, che va di pari passo con la diminuzione del potere di acquisto delle famiglie. Tutte questioni che Draghi - a detta di Paragone - conosce bene.

E ancora, "avremo una maggiore libertà di licenziare i lavoratori e persino di sostituire coloro che non si piegano al lasciapassare di Stato; avremo un aumento delle tasse sulla casa per effetto della annunciata riforma del catasto; avremo il ritorno delle cartelle esattoriali di Agenzia delle Entrate (sarà una mazzata), avremo il ritorno della piena tassazione dopo la pausa del lockdown e avremo il ritorno del cannibalismo bancario contro gli indebitati e gli esecutati. Con tutte queste mazzate in arrivo parlare di ripresa è un imbroglio". Come lo è parlare di ripartenza in sicurezza: "Tra quindici giorni nelle scuole assisteremo alla debacle del metodo dei bravi: Draghi è un fenomeno solo a impoverire gli italiani con il consenso della maggioranza Salvini, Speranza, Letta, Renzi, Di Maio e Berlusconi".

