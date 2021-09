Fabrizio Corona stronca Alessandro Cattelan: "Da grande flop? Questo mestiere...", parole brutali

21 settembre 2021 a

a

a

Fabrizio Corona attacca Alessandro Cattelan per la conduzione di Da Grande il programma in onda la domenica sera su Rai Uno. Viale Mazzini ha puntato tutto sul conduttore ex volto di Sky molto amato dai giovani per rinnovare la rete ma i risultati non sono stati quelli sperati. Da Grande, infatti, ha fatto registrare solo il 12.67 per cento di ascolti, un vero e proprio flop, insomma.

A commentare l’insuccesso del programma ci si è messo persino l'ex paparazzo che sul suo profilo Instagram ha criticato duramente certe scelte degli autori, affermando: "Flop Cattellan, e no, non è il disco di Salmo. Bisogna saperlo fare 'sto mestiere".

Di certo i risultati di Da Grande lasciano l’amaro in bocca sia ad Alessandro Cattelan che alla Rai, che puntava fortemente sul di lui per lanciare un format nuovo e più di ampio respiro. Fabrizio Corona però ha smontato sia la scelta di fare il programma sia la struttura del programma stesso spiegando ai followers sui social quali erano gli intenti dello show: "L’intento chiaro è quello di fare cross-platform, cioè portare i followers Instagram di Cattelan a vedere la Rai e viceversa. E’ questo l’incrocio tra piattaforme, una cosa da manuale, l’ABC dei social media manager proprio, roba da stagisti”.

