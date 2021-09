Chiara Ferragni vestita così per la nuova serie tv con Fedez. Occhio allo spacco: roba da infarto

20 settembre 2021 a

"L’abbiamo fatto per davvero": così Chiara Ferragni ha annunciato sui social l'arrivo di una nuova serie tv sulla sua vita insieme a Fedez e ai due figli, Leone e Vittoria. Si chiamerà "The Ferragnez" e andrà in onda su Prime Video a partire da dicembre. "Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online, sono sicura che vi piacerà", ha fatto sapere l'imprenditrice digitale ai suoi fan sui social.

Per ora è stato rilasciato un breve trailer, nel quale la Ferragni e Fedez accendono una maxi-insegna con il loro nome su un tetto a Milano. La serie sarà composta da 8 episodi e verrà distribuita in 240 paesi. "Il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità, scoprendo la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme – fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 - con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro", ha fatto sapere Amazon in un comunicato.

Ad attirare l'attenzione dei fan è stato soprattutto l'abbigliamento dell'influencer nel trailer diffuso online. La Ferragni infatti indossa un elegante abito nero che le lascia la schiena quasi del tutto scoperta. Per non parlare poi del decollete e del profondo spacco laterale.

