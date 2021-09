Scherzi a parte, Giulia Salemi nel panico. "Non riesco a respirare", il terrore dietro questa scena

Francesco Fredella 20 settembre 2021 a

E lo scherzo in diretta continua su Canale5. Nella nuova edizione di Scherzi a Parte, condotta da Enrico Papi, non mancano i colpi di scena. Dopo Orietta Berti, che la scorsa settimana è rimasta intrappolata in auto, arriva lo scherzo a Giulia Salemi. Complice, ovviamente il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli.

La Salemi si ritrova in una cascina di Milano e pensa di dover svolgere un servizio fotografico per sponsorizzare una sauna, ma la scatola di legno nella quale posa si blocca. E non riesce più ad uscire. "Mi viene da piangere - dice in diretta l'ex concorrente del Grande Fratello Vip -. Mi state pagando per fare da testimonial ad un macchinario che non funziona". Lo scherzo va avanti per un bel po' con la complicità di Pierpaolo Pretelli, alla fine la Salemi - che è convinta di essere trasportata nell'azienda dove viene prodotta la sauna - si ritrova nello studio del programma di Papi. Così scopre che è uno scherzo, cala il gelo. Ma in studio c'è anche Pierpaolo ed allora il lieto fine è assicurato.

La loro storia d'amore va avanti dallo scorso anno quando Pierpaolo e Giulia si sono incontrati per la prima volta al Grande Fratello Vip. Galetto fu la casa: oggi i Prelemi, come li hanno ribattezzati i fan, vivono una storia d'amore che va avanti a gonfie vele. Nella puntata di ieri di Scherzi a Parte, Mediaset sfodera l'artiglieria pesante per contrastare il ciclone Cattelan che è approdato su Rai1 con lo show intitolato Da Grande. Infatti, tra le vittime dei vari scherzi c'è anche Al Bano Carrisi. Garanzia per gli ascolti.

