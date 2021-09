Da Grande, flop di Alessandro Cattelan su Rai 1? Fucilata di Enrico Papi: cosa spunta online

20 settembre 2021 a

Due programmi tv molto diversi tra di loro si sono sfidati a colpi di ascolti ieri sera. Uno è Scherzi a parte, condotto da Enrico Papi su Canale 5, l'altro invece è una novità: si chiama Da Grande ed è il nuovo show di Alessandro Cattelan su Rai 1. La Rai ha deciso di scommettere su di lui, puntando così su un volto giovane e di conseguenza anche su una trasmissione più fresca.

La sfida degli ascolti tv, però, è stata vinta dal programma concorrente su Canale 5. E di certo non ha aiutato il fatto che ci fossero anche la finale dei campionati europei di pallavolo maschile su Rai 3 e la partita tra Juventus e Milan. Senza contare, poi, che fosse domenica sera.

Diversi utenti sui social, però, non hanno potuto fare a meno di notare che Papi, soddisfatto dei suoi ascolti, abbia messo like ad alcuni commenti contro Cattelan su Twitter. In un tweet si legge che in tanti hanno difeso Cattelan dalle critiche e ci si stupisce di ciò. In altri si parla dei giovani che non hanno scelto Da Grande o ancora di spettatori che sono scappati da Rai Uno dopo I Soliti Ignoti. E non solo: il conduttore ha anche condiviso un articolo con un titolo che parlava di flop per Cattelan.

