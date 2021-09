Da Grande, Alessandro Cattelan subito travolto: "Quando è morta Raffaella Carrà", cosa spunta sul suo passato

Francesco Fredella 20 settembre 2021 a

Balla. Canta. Presenta. Insomma: one man show, per Alessandro Cattelan l’esordio su Rai1 è da brividi e con il botto. L’ex presentatore di X Factor parla anche di Raffaella Carrà durante il suo show Da grande e dice: "Io non ho mai incontrato purtroppo Raffaella Carrà. Quando muore qualcuno di importante tutti dicono che l’hanno conosciuto, che hanno avuto con lui un rapporto speciale, sui social c’è una gara a pubblicare una foto insieme… Fin da piccolo, per me, è sempre stata la Carrà: quella che i miei genitori vedevano in televisione, tanti show, tante luci… Ho imparato che è più bello far l’amore da Trieste in giù prima di scoprire cosa volesse dire far l’amore".

E ancora: "Per me è stata quella delle sorprese, quella che mi ha fatto vedere su RaiUno Britney Spears, che ha portato Eminem a Sanremo… Il momento esatto in cui mi sono innamorato di lei è stato un anno fa per puro caso, quando su YouTube ho visto la Carrà intervistata da David Letterman, che non è affatto tenerissimo con gli ospiti. Lì la Carrà ha tenuto testa a David Letterman per tutto il tempo e perfino lui a fine intervista ha iniziato a trattarla da pari a pari". Ma quella di Alessandro Cattelan ha il sapore della gaffe su Raffaella Carrà perché l’ha incontrata ed intervistata nel 2013 quando conduceva un evento di Samsung a Milano. Il particolare non è sfuggito al pubblico.

Poi ci pensa Elodie ad incantare il pubblico ballando sulle note di Raffaella: dal Tuca Tuca a Pedro, passando per A far l’amore comincia tu e Tanti auguri. Un vero ciclone. "Volevamo fare questo omaggio fin dall’inizio e non c’è venuta in mente persona migliore di te", dice Cattelan.

