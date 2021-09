Matteo Bassetti e il no-vax convertito, un video drammatico: "Cosa ho visto in rianimazione"

21 settembre 2021 a

Un video destinato ai no-vax quello pubblicato da Matteo Bassetti. Il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova ha in cura il 48enne Vincenzo, ora in via di guarigione dopo essere stato ricoverato e intubato a lungo a causa del Covid. È stato lui nel filmato poi rilanciato su Facebook a spiegare la terribile esperienza vissuta: "Il Covid esiste ed è bruttissimo", "non è uno scherzo", "ve lo dico dal profondo del cuore per quello che ho visto nella rianimazione: vaccinatevi". Vincenzo faceva parte dei tanti che ancora non hanno fatto il vaccino. Lui però, a differenza degli altri negazionisti, se n'è pentito: "Non fate come me, io ho sbagliato tutto, ho sbagliato a non vaccinarmi. Se potessi tornare indietro mi vaccinerei subito".

Come confermato da Bassetti il 48enne si sta riprendendo, ma il percorso sarà tutt'altro che breve. Sovrappeso e con diabete infatti Vincenzo era tra coloro che rischiavano di contrarre il coronavirus in forma grave. "Le persone hanno bisogno di non credere alle fake news", ma "ai professori, perché veramente sono persone competenti. Non state a credere alle sciocchezze, la calamita, eccetera", dice in riferimento a una delle tante bufale circolata in Rete, con tanto di immagini della calamita che si attacca al braccio dopo l'iniezione anti-Covid. "Vaccinatevi", ripete più volte il paziente. "Io ho convinto già, oltre alla mia famiglia, 6 persone. E spero di convincerne ancora di più quando esco", conclude.

Bassetti addirittura si dice a favore della terza dose. L'infettivologo porta come esempio i dati di Israele: "Con la terza dose i soggetti con più di 60 anni hanno un ritorno all'efficacia originale del 95 per cento, la stessa che si aveva all'inizio prima che arrivasse la Delta e il tasso di malattia grave è inferiore di 19,5 volte".

