Fatto Quotidiano, dopo l'enorme p***e il seno gigante: l'ultimo insulto di Travaglio all'essere umano

22 settembre 2021 a

a

a

Il Fatto Quotidiano ha deciso di dare un seguito alla vignetta disegnata da Mannelli la scorsa settimana. In prima pagina sul quotidiano diretto da Marco Travaglio capeggiava un pene accompagnato alla scritta “l’origine della fine del mondo”. Un’immagine a dir poco esplicita che ha fatto rumore, anche perché “fuori tema” rispetto allo sfregio quasi giornaliero ai bersagli preferiti del fatto, quali Salvini, Renzi e Berlusconi.

"Il suicidio di Conte. Il nuovo libro di Travaglio...". Selvaggia Lucarelli brutale a pagina due: Giuseppe fatto a pezzi, è il suo addio al Fatto?

Probabilmente con tale disegno si è voluto mandare un messaggio politico ed ecologico. Ogni dubbio è fugato dalla vignetta pubblicata in prima pagina oggi, mercoledì 22 settembre: stavolta vengono raffigurati dei seni che ricalcano il mappamondo. “Pornogea”, è il titolo della vignetta di Mannelli, accompagnata poi da una didascalia che lascia ben poco spazio all’immaginazione: “L’unica possibilità per cui gli uomini potrebbero interessarsi al pianeta”.

"A Giuseppe Conte 400mila euro". Eppure... Il "Fatto" di Travaglio tocca il fondo: occhio al dettaglio in questa pagina | Guarda

Una vignetta che è però slegata dai temi trattati oggi dal Fatto Quotidiano. A partire dal direttore Marco Travaglio, che ha dedicato il suo ultimo editoriale alla “tara del Colle”: in pratica altro non si tratta che del solito attacco di Silvio Berlusconi e del tentativo di screditare la sua candidatura al Quirinale, dove potrebbe il fondatore di Forza Italia potrebbe davvero essere in corsa per succedere a Sergio Mattarella.

Clicca qui per vedere la vignetta di Mannelli

Video su questo argomento Pene e femminicidi, l'affondo di Pietro Senaldi: "Perché il Fatto Quotidiano di Travaglio è peggio di Barbara Palombelli"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.