Sergio Mattarella, la telefonata a Pippo Baudo: "Non me lo aspettavo, ma siamo due ex diccì"

A sorpresa Pippo Baudo ha ricevuto da Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica. “Io proprio non me lo aspettavo - ha dichiarato il volto storico della Rai - è stato un gesto spontaneo del Presidente. Questo regalo per me è motivo di grande orgoglio, veramente”. Ormai 85enne, il conduttore ha spiegato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera che non si aspettava di ricevere un simile e prestigioso riconoscimento.

“Mi ha chiamato il Presidente - ha svelato Baudo sulla sua presenza nelle stanze del Quirinale - queste cose sono belle perché arrivano inattese, è dipeso tutto dalla sua sensibilità”. Il conduttore e il capo di Stato si conoscono da anni e sono anche conterranei, venendo entrambi dalla Sicilia: uno è di Catania, l’altro di Palermo. Ma i loro punti in comune riguardano anche la politica: “Siamo due ex democristiani - ha sottolineato Baudo - anche se poi alla fine, in certe occasioni, torni sempre a parlare delle origini, delle radici, ed è successo anche con lui”.

Inoltre il conduttore ha rivelato che Mattarella ha voluto premiarlo perché ha “fatto molto per il nostro Paese”. E anche Baudo ha ovviamente speso belle parole per il presidente della Repubblica, ritenendolo uno che ha mostrato a tutti gli italiani “grandissima affabilità”.

