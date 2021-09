Danilo Tonielli: "Mia figlia ha preso il Covid, diffondete il messaggio". Vergogna no-vax contro il grillino: insulti e minacce

23 settembre 2021 a

Per una volta, Danilo Toninelli - bisogna dargliene atto - ne dice una giusta. L'ex ministro grillino, infatti, racconta quanto gli è accaduto su Instagram, dove dà conto del fatto che sua figlia è risultata positiva al coronavirus. "Mia figlia positiva e conseguente auto isolamento per una settimana", premette il grillino.

Dunque, Toninelli aggiunge: "Una testimonianza diretta e molto personale: mia figlia positiva e conseguente auto isolamento per una settimana. Lei fortunatamente sta bene e nonostante i nostri prolungati contatti avuti precedentemente, ad oggi, grazie al vaccino, sono ancora negativo", sottolinea. Insomma, uno spot pro-vaccino da parte dell'esponente M5s. Un racconto diretto che dimostra in modo semplice come il siero sia l'unica arma per combattere la pandemia.

Dunque, il pentastellato aggiunge: "Aiutatemi a diffondere questo importante video che può essere molto utile a chi ha ancora qualche incertezza sull’utilità della vaccinazione anti Covid", conclude Toninelli. Ovviamente, tra i commenti non mancano i deliri di diversi no-vax. C'è per esempio che afferma: "Ma tu stai farneticando o cosa? Te ne posso raccontare almeno 5 di storie di persone non ancora vaccinate a stretto contatto con persone malate che non si sono contagiate". Un assoluto delirio. Inoltre, il solito corredo di insulti e minacce no-vax. Altra conferma: questa volta Toninelli ha ragione.

