L'aria che tira, sfregio del giurista no-vax a Myrta Merlino: "Si è fatta il ritocchino?", caos in studio

Botta e risposta tra Myrta Merlino e Ugo Mattei. Accade a L'Aria Che Tira durante la puntata del 23 settembre. Qui il giurista candidato a sindaco per Torino Futura si scaglia contro il Green pass. "Sono un garante", mette subito le mani avanti nel salotti di La7 Mattei. Ma la conduttrice lo incalza chiedendogli: "Lei è vaccinato?". Una domanda a cui risponde con una domanda: "E lei signora ha utilizzato della chirurgia estetica?". La Merlino però non cede alla provocazione e con tutta tranquillità ammette: "Io no francamente, non ancora. Poi capiterà nella vita ma per il momento reggo e mi tengo la mia faccia così. Glielo dico con sincerità".

Un'uscita che spiazza il giurista. Mattei a quel punto non può far altro che incassare il duro colpo: "Benissimo lei, ha piacere di discutere delle questioni personali mediche di fronte a una grande audience". La giornalista non ci sta e sbotta: "Scusi ma se io mi sono fatta l’appendicite, come me la sono fatta, a lei non gliene frega niente. Invece se lei è vaccinato o non è vaccinato agli altri frega, questa è un po’ la differenza".

Inutili i tentativi del candidato di sindaco di tirare dritto sulle sue convinzioni: "No, no, no lei sta mettendo in campo come al solito una confusione fra vaccinazione e green pass, sono due questioni profondamente diverse e fa parte di una strategia di confusione generale quella che voi mettete in piedi in questo momento confondendo i due ambiti". E in sottofondo si sente la voce della Merlino ironizzare con Fabrizio Roncone, ospite in studio: "È cascato proprio male perché io me so’ mai fatta ritocchini!".

