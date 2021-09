Beppe Grillo e il fotomontaggio di Virginia Raggi: "Più in alto voli...". I 5 Stelle toccano il fondo

25 settembre 2021 a

“Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo. Virginia, vai avanti con coraggio”. Così Beppe Grillo ha lanciato la volata a Virginia Raggi, pubblicando su Instagram un fotomontaggio in cui la sindaca di Roma viene raffigurata come una gladiatrice pronta a farsi valere nelle imminenti elezioni comunali. Il bis appare però praticamente proibitivo per la Raggi, la cui amministrazione continua ad anellare errori banali.

L’ultimo proprio sulle date del voto: vengono indicati il 2 e il 3 ottobre in una comunicazione destinata al trasporto ai seggi delle persone diversamente abili, ma ovviamente la tornata elettorale è invece prevista, al primo turno, nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 ottobre. “Ti avevo appena fatto un complimento su mise centurione e mi cadi sulla data delle elezioni”, ha twittato Carlo Calenda, che non ha perso occasione per fare ironia sulla Raggi, con la quale comunque sembra esserci più sportività rispetto agli altri candidati Enrico Michetti e Roberto Gualtieri.

A proposito della tornata elettorale che riguarderà la capitale, da registrare oggi l’intervista che Matteo Salvini ha rilasciato a Franco Bechis sul Tempo: “Si obietta che a Roma hanno governato tutti: destra, sinistra e grillini e i problemi sono lì irrisolti. Vero. Hanno governato tutti, mai noi della Lega. Provate a darci fiducia questa volta, no?”.

