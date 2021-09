Lutto nel giornalismo, è morta a 65 anni Marida Lombardo Pijola. La lotta contro la malattia

26 settembre 2021 a

E' morta Marida Lombardo Pijola, una vita al Messaggero come inviata, poi scrittrice di successo. La giornalista ha combattuto ma ha perso la sua battaglia contro la malattia.

La gironalista aveva 65 anni. Solo pochi mesi fa invitava così i tanti amici alla presentazione rinviata causa Covid del suo ultimo libro, “L’imperfezione delle madri”: “Sarebbe bellissimo vedervi, anzi guardarvi negli occhi oltre la mascherina”, riporta Leggo.

Barese, Lombardo Pijola ha iniziato a lavorare nel 1979 al Quotidiano di Puglia per poi approdare dopo sette anni al Messaggero: in circa 30 anni è stata una firma di punta in particolar modo dei retroscena della politica italiana, ma si è occupata anche della lotta alla mafia. Custodiva con affetto intenso una foto che la ritraeva insieme al giudice Giovanni Falcone, suggello di un collaudato e reciproco rapporto di stima e di rispetto.

