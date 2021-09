Verissimo, il dramma di Claudio Amendola: "Francesca Neri è malata, un dolore fisico enorme"

26 settembre 2021 a

Claudio Amendola, in una intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, parla del suo dramma familiare. L'attore ha svelato che Francesca Neri, sua moglie, è malata. E stanno attraversando un momento molto difficile. L'attrice infatti combatte contro una malattia che ha sconvolto la sua vita privata e professionale.

"Mia moglie Francesca ha una malattia, un dolore fisico enorme", ha confessato Amendola alla Toffanin. Ma non si capisce bene che cosa abbia. "Non ha una malattia chiara, ma ha una difficoltà nel vivere le sue giornate", ha proseguito. "Ha un dolore fisico enorme. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene. Ne ha parlato nel suo libro che presenterà presto. L’ho letto e ho pianto tanto. Ha grande intelligenza e coraggio. Il racconto che fa dei suoi ultimi anni di vita è coraggioso”.

Non è la prima volta che si parla della malattia di Francesca Neri: l'attrice soffre di una sindrome, mai pubblicamente specificata, con la quale ormai è costretta a fare i conti dal 2015. Una malattia che ha spinto la Neri, classe 1968, a rallentare con i suoi impegni di lavoro e con le apparizioni pubbliche, ma anche nella sua vita privata è cambiato tutto.

