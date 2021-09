Coronavirus, il bollettino del 26 settembre: contagi e decessi in calo: "Ora la terza dose a tutti i sanitari"

26 settembre 2021 a

Sono 3.099 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 26 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile. Registrati altri 44 morti. Da ieri sono stati processati 276.221 tamponi con un tasso positività all'1,1% in leggero aumento rispetto al dato di ieri. ricoverati sono 3.435, 62 in meno da ieri. Le terapie intensive occupate sono 483, 2 in più rispetto a ieri.

"I sanitari a rischio per noi sono tutti. Ognuno ne ha uno proprio", ha detto ad Ansa.it il presidente dell'Ordine dei Medici Fnomceo, Filippo Anelli, in vista della formalizzazione delle indicazioni del Cts sul richiamo, chiedendo che la terza dose venga fatta a tutto il personale sanitario anche se, precisa, "può avere un senso partire da quelli più esposti come quelli che lavorano nei reparti Covid".

Difficile quantificare quanti possano essere i medici a rischio. "L'apertura e la chiusura dei reparti Covid dipende dall'andamento dell'epidemia" spiega Anelli e quindi c'e' una variabilita' anche dell'organico impegnato. "E' giusto assicurare la terza dose prima agli immunodepressi, nelle Rsa e agli anziani ma la terza dose garantisce la riduzione del rischio marginale al personale sanitario e medico esposto nelle strutture, a contatto con i pazienti. Inoltre aiuterebbe la categoria a continuare a lavorare in serenità".

