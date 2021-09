Stasera Italia, Aldo Cazzullo sulle amministrative a Roma: "La corsa è aperta, Gualtieri un po' moscio"

27 settembre 2021 a

Le previsioni per il centrodestra alle amministrative a Roma non sono poi così nere secondo Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4. "A Milano si capiva che Giuseppe Sala sarebbe stato rieletto. Magari lo sarebbe stato anche contro un candidato più serio di Luca Bernardo. Forse solo Letizia Moratti avrebbe potuto farcela", ha detto il cronista. Subito incalzato dalla conduttrice: "Magari anche Gabriele Albertini", ha aggiunto riferendosi all'ex sindaco di Milano, primo cittadino dal 1997 al 2006. "Si, anche lui", ha commentato Cazzullo.

Il giornalista, poi, ha spiegato che nella Capitale non ci sarebbe ancora nulla di certo: "Secondo me a Roma il risultato non è così scontato. I tre candidati di centrosinistra - Virginia Raggi ormai tale va considerata - hanno tre elettorati che non si sommano. Cioè chi vota Carlo Calenda al primo turno non voterebbe la Raggi al secondo". Stando all'analisi di Cazzullo, inoltre, probabilmente al ballottaggio ci arriverà l'esponente del Pd Roberto Gualtieri".

Il giudizio del cronista sul dem, però, non è proprio positivo: "Posso dire che lo vedo un po' moscio? - ha chiesto alla Palombelli -. Non che Michetti sia un grande candidato. Secondo me la corsa è aperta a Roma, ovvio che Gualtieri è favorito, ma non c'è nulla di sicuro".

