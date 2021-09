Silvio Berlusconi, "ampi filtri e ritocchini". La fidanzata Marta Fascina, una foto di coppia clamorosa

29 settembre 2021 a

Non sono affatto passati inosservati gli auguri che Marta Fascina ha riservato via social al suo amato Silvio Berlusconi. Quest’ultimo compie oggi, mercoledì 29 settembre, la bellezza di 85 anni. “Buon compleanno amore mio”, è la didascalia semplice scelta per accompagnare uno scatto che ha suscitato un certo scalpore sui social, dato che la Fascina ha abbondato con i filtri e ritocchini.

Il Cav appare infatti parecchio ringiovanito, ma lo stesso vale per lei, che si è fatta ritrarre con un abito lungo a pois carta da zucchero. Secondo diversi utenti della rete la Fascina ha un po’ esagerato nel ritoccare la foto, anche se resta quello che è poi il messaggio di fondo: l’amore per Berlusconi, con i due che camminano mano nella mano e sembrano più uniti che mai nonostante l’importante differenza anagrafica. Dopo la fine della relazione con Francesca Pascale, il Cav è impegnato da più di un anno al fianco della Fascina, conosciuta ai tempi della Fondazione Milan.

Addirittura la Fascina si è tatuata le iniziali di Berlusconi sull’anulare, segno di profonda stima e affetto per quello che considera il suo uomo-mito. “Merita tutto l’amore che c’è”, sono state in passato le parole della parlamentare azzurra, sempre al fianco del Cav nonostante le difficoltà dell’ultimo anno dal punto di vista della salute.

