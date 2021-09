DiMartedì, Giuseppe Conte e il dettaglio "imbarazzante": cosa spunta da sotto la giacca

29 settembre 2021 a

Per sviare la possibile polemica, Giuseppe Conte ha girato l'orologio. Proprio così. L'ex premier, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì si è presentato con in bella vista il cinturino e non il quadrante che invece era ribaltato all'interno. Il motivo? A quel lussuoso accessori il neo leader del Movimento 5 Stelle tiene molto ma non funziona. Proprio il suo difetto lo aveva reso oggetto di battute imbarazzanti e polemiche. Tutte zittite dall'escamotage del fu avvocato del popolo che ora lo tiene quasi nascosto.

L'orologio, stando a il direttore de La Clessidra Sergio Bruni, è tutt'altro che economico. Si tratta di "un Eberhard Extra Fort che costa dai tremila ai cinquemila euro, forse un po' di più". Ora Conte ha trovato la soluzione: quadrante girato all'interno e a favore di telecamere solo il cinturino, così nessun complotto è più possibile.

Ma già tempo addietro il numero uno pentastellato aveva spiegato il perché dietro a quella scelta. E lo aveva fatto in tv, di fronte a Nicola Porro: "Sempre, sempre, io non li regolo mai. È una vecchia abitudine". Abitudine che non ha deciso di cambiare nonostante nel frattempo si siano alternati tre diversi governi, due suoi e uno del successore Mario Draghi.

