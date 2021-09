L'aria che tira, Gianluigi Paragone umiliato: "Sei uno scappato di casa", è il caos in studio

29 settembre 2021 a

a

a

Nella puntata di oggi, mercoledì 29 settembre, de L’aria che tira non è mancato un piccolo screzio tra due ospiti. Al momento della loro presentazione, Alessandro Cecchi Paone e Gianluigi Paragone hanno dato vita a un botta e risposta a causa della piccola provocazione del primo nei confronti del fondatore di Italexit. Quest’ultimo è stato introdotto da Myrta Merlino come “anti-green pass e anti-obbligo vaccinale”, quindi come una sorta di rappresentante di una minoranza.

"Greta? Una cosa vera l'ha detta...". La Russa umilia il Pd: ride anche Myrta Merlino | Video

Allora è arrivata la frecciatina di Cecchi Paone: “Si può dire senza offesa che è uno scappato di casa”. Paragone ovviamente non l’ha presa benissimo e ha replicato subito: “Cecchi Paone, che vuoi che ti dica. Abbiate almeno pietà, voi che fate tante battaglie, lasciateci almeno questa minoranza”. Allora è arrivata la precisazione di Cecchi Paone, che originariamente voleva fare essere simpatico: “Era una battuta perché sei fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle, scappato di casa in questo senso”.

"Cosa sarà dei voti di Calenda". La Russa smentisce Giorgetti: Lega e FdI, frizione | Video

Archiviato questo piccolo screzio tra i due, Paragone ha poi ribadito la sua posizione di ferma contrarietà al Green pass, nonostante la situazione epidemiologica dell’Italia dimostri che stia avendo un senso, soprattutto perché spinge molti indecisi a vaccinarsi e questo sta consentendo una ripartenza con una certa tranquillità. “Il Green pass non è uno strumento di libertà, se ti vaccini ti stendono il tappeto rosso ma lo Stato riconosce la libertà di non vaccinarsi”, ha dichiarato Paragone.

"Ve spostate?". La Meloni sbrocca durante il collegamento conla Merlino: mai vista così nervosa | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.