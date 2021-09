Luca Morisi, Alessandra Ghisleri scuote la Lega: "Questi scandali si pagano a livello elettorale"

29 settembre 2021 a

Alessandra Ghisleri scuote la Lega. La sondaggista nonché direttrice di Euromedia Research commenta a Tagadà su La7 il caso Morisi. Luca Morisi, ex responsabile della comunicazione di Matteo Salvini, è indagato per cessione e detenzione di droga. Un caso, a detta della Ghisleri, che il Carroccio "pagherà a livello elettorale". E questo secondo l'esperta interpellata da Tiziana Panella "al di là del fatto che Morisi sia colpevole o meno". Secondo la sondaggista emblematica è stata la telefonata del leader della Lega a un presunto spacciatore, ormai virale.

Non a caso la procura di Verona e i carabinieri hanno assicurando di non essersi fatti sfuggire nulla sul caso. Per cui i sospetti sulla fuga di notizie su Morisi ricadrebbe sugli ambienti politici con l’obiettivo di colpire la Lega e soprattutto Salvini, tra l’altro a ridosso delle elezioni amministrative.Sempre su La7, ma questa volta a Coffee Break, la Ghisleri aveva confermato la debolezza del Carroccio alle amministrative: "Il caso che ha coinvolto il guru della 'Bestia' mette sotto la lente un tema caro a Salvini. Basta pensare alla famosa telefonata".

E ancora: "La Lega al Sud lascia spazio a Fratelli d'Italia, mentre al Nord c'è una mancanza importante visto che quei comuni che votano non sono proprio a favore del Carroccio". La sondaggista aveva ricordato poi come "tra gli elettori della Lega c'è confusione su temi importanti come il Covid e il lavoro, l'immigrazione ha perso peso".

