Massimo Giletti a Otto e Mezzo: inaspettato faccia a faccia con Lilli Gruber, la "nemica" in casa

Nella serata di mercoledì 29 settembre Massimo Giletti tornerà in onda con una nuova edizione di Non è l’Arena. Il noto conduttore ha deciso di provare un giorno della settimana diverso da quello della domenica, dove pure ormai aveva trovato un suo pubblico consolidato, tenendo botta nel duello con Rai e Mediaset che proponevano talk show dello stesso tipo, anche se portati avanti in maniera assolutamente diversa.

Stasera Giletti sarà ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo per lanciare al meglio la nuova edizione di Non è l’Arena, dato che il programma della collega è un punto di riferimento per i telespettatori di La7. Un po’ sorprende però che Giletti vada dalla Gruber, dato che negli ultimi mesi sono circolate voci di storie tese tra i due. A giugno, infatti, ebbe ampia eco mediatica l’indiscrezione secondo cui la Gruber si sarebbe rifiutata di ospitare Giletti nella sua trasmissione perché lo riterrebbe “troppo di destra”.

Qualche giorno dopo Giletti aveva invece mandato una frecciatina alla collega, lamentandosi pubblicamente di non aver ricevuto messaggi di solidarietà né da lei né da Corrado Formigli dopo essere stato messo sotto scorta. Tutta acqua passata? O qualcuno dai vertici di La7 ha imposto alla Gruber l’ospitata di Giletti? Ah saperlo…

